MHP'de kritik gün

Kaynak: Haber Merkezi
MHP'de kritik gün
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğindeki bu toplantıda, 15 üyeden oluşan Başkanlık Divanı seçilecek ve hem seçim sonuçları hem de iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler masaya yatırılacak.

MHP’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu, ilk kez bir araya gelerek çalışmalarına başlayacak.

Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak olan 75 asil, 100 üyeden oluşan MYK ve 9 asil, 14 üyeli Merkez Disiplin Kurulu, partinin gelecek stratejilerini belirleyecek.

17 Mart’ta gerçekleşen kurultayda 11. kez güvenoyu alan Bahçeli, partinin yeni yönetim kadrosunu, yani ‘A Takımını’ oluşturacak.

Başkanlık Divanı, kamuoyuna duyurulacak ve bu divan; 12 Genel Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 2 Genel Sekreter Yardımcısından oluşacak.

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