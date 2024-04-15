Fatih Altaylı: İYİ Parti’nin başına böyle biri gelirse toparlar

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Fatih Altaylı: İYİ Parti’nin başına böyle biri gelirse toparlar
Gazeteci Fatih Altaylı, İYİ Parti’deki genel başkanlık tartışmalarını değerlendirdi.

İYİ Parti’nin 27 Nisan’daki seçimli olağanüstü kongresine az bir süre kala Gazeteci Fatih Altaylı’dan genel başkan adaylığıyla ilgili yorum geldi.

ERDOĞAN AKŞENER’İN KALMASINI İSTER”

Youtube kanalında konuşan Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘kararından vazgeçip kalmalı’ dediği iddialarıyla ilgili, “Erdoğan Akşener’in kalmasını ister mi ister ama Akşener’e bizzat ‘kalmalısın’ falan demez. Tarzı değil. Kendisinin bunu demesinin doğru olmayacağını düşünür zaten onun yerine Bahçeli dedi” ifadelerini kullandı.

“BÖYLE BİRİ GELİRSE İYİ PARTİ TOPARLANIR”

“İYİ Parti’de bir değişiklik başarı getiri mi?” sorusuna da yanıt veren Altaylı, “İYİ Parti’de Meral Akşener’in yerine kimin geldiğine bağlı… Siyasette adı geçen, toplum tarafından benimsenecek genç birisi gelirse İYİ Parti toparlanır, oy potansiyeline erişir. Kolay mı? Çok değil… İhtimal dahilide. İYİ Parti, ‘Doktor ne yerse yesin’ denilen rahatsızlıklar vardır ya. İYİ Parti bu rahatsızlık noktasında. Zor gözüküyor, birisi çıkabilir.” şeklinde konuştu.

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