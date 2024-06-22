Şanlıurfa Siverek'te yüzlerce arı kovanı kül oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa Siverek'te yüzlerce arı kovanı kül oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen arazi yangınında yüzlerce arı kovanı, içlerindeki arılarla birlikte yanarak kül oldu.

Yangın, ilçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan Işıldar Mahallesi kırsalında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle merada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden köy sakinleri hemen müdahale ederek, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınabildi. Ancak alevler arasında kalan yüzlerce arı kovanı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Köylüler, yanan kovanları kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, görgü tanıkları yangının elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını iddia etti. Yangının çıkış nedeni yetkililer tarafından araştırılıyor.

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