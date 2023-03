Vatandaş tepkili. Şanlıurfa'da 2 bin 700 bina yıkılmayı bekliyor

Şanlıurfa’da ağır hasarlı olduğu tespit edilen 2 bin 700 binaya acil yıkım kararı verildi. Ancak birçoğunda henüz yıkım işlemine başlanmadı. İşlek bir cadde olan Atatürk Caddesi’nde ekipler tarafından sadece şerit çekilerek trafiğe açılan yollar ise pek çok vatandaş tarafından kullanılıyor. Vatandaşlar, binaların her an yıkılabileceği endişesi taşıdıklarını belirterek, yıkımların gerçekleştirilmesini istiyor.

"YIK GİTSİN BEKLETMEYİN"

Şanlıurfalı bir vatandaş şunları söyledi:

"Bu bina ağır hasarlı dediler, yık gitsin o zaman bekletmeyin. Bekletiyorsunuz olmuyor. Vatandaşın üzerine yıkılacak milletin üzerine yıkılacak. Ev boş, madem boşaltınız yıkın. Bırakma yarın sabaha, tamam hasarlı, yarım hasarlı, tam hasarlı olmuyor ki böyle olur mu? Vatandaş öldükten sonra ben seni ne yapacağım orada oturmuşsun sen villada. Tam hasarı tespit ettin, yık bırakma sıra geldi mi yap ama bırakma. Belediye oturmuş koltuğunda ses seda yok ne oluyorsa millette oluyor ne gelirse millette geliyor. Zarar millette her şey millette. Millet çadıra koşuyor, eve koşuyor ama belediye sorumlularının hiçbiri yok senin derdini sormuyor aç mısın susuz musun soran yok. Herkes derdine bakıyor."

"GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ARTIRILMASI LAZIM"

Bir başka vatandaş ise "Eşyalarımızı çoğunlukla boşalttık ama çok şükür insanların canına bir şey olmadı. Üç güne kadar burası trafiğe açık değildi maalesef trafiğe açtılar belediye otobüsleri diğer otobüsler araçlar geçti. Zaten bina hasarlıydı dayanamadı takatsiz kaldı niye üç gün önce bırakıldı burası suçlu kim koordinasyonda toplananlar nasıl karar verdiler, niye trafiğe açtılar? Bu binalarla ilgili güvenlik önlemlerinin artırılması lazım polislerin kapılara mühür vurması lazım, beklemeleri lazım, bekçilik yapmaları lazım. Hasarlı binaların bir an önce yıkılması lazım" dedi.

Yeni yıkılan bir binanın ikinci katında oturduğunu belirten vatandaş, "Bu yıkılan binada bizde ikinci katta oturuyorduk birkaç gün önce boşalttık zaten. Halen insanlar ağır hasarlı binalardan eşya çıkarmaya çalışıyorlar. Önlemler alınmış ama bizim milletimiz bariyerleri aşıyor, tehlikeli yerlerden geçiyor. Bir de bu binaların aniden yıkılması gerekiyor bunları kaldırmaları gerekiyor çok tehlike arz ediyor. Bahçelievler'in hemen hemen 20-30 dairesi ağır hasarlı güvenlik önlemleri alınmış bir an önce kaldırılıp yıkılsa hayat normale döner" diye konuştu.

"ŞU ANDA NUMUNE ALSAN NE ÇARE, ÖNCEDEN ALSAYDIN"

Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

"Söyleyecek bir şey yok, yıkılan bina gösteriyor. Ben de burada misafirim geldim gördüm içim sızladı yani. Sanki buraya bir ay önce enkaz getirmişler kamyonlarla yığmışlar. Bir tane büyük moloz parçası yok sanki bir toprak yığını getirmişler. Burayı arkadaşlar kontrol ediyorlar gördüğüm kadarıyla gelmişler numune alıyorlar. Yani şu anda almışsın ne çare bunu önceden alsaydın can kaybı olmazdı mal kaybı olmazdı. Yani üzülüyorum işte toprak yığını enkaz yok, demir yok toprağı getirmişler buraya yığmış dünkü yıkılan bir bina insanın içi sızlıyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla çoğu ‘binanın beli kırılmış, kemikleri kırılmış’ ifadesini kullanayım. Sağ olsun emniyet güçlerimiz belediyemiz önlemini almış ama yarın da karşı bina yıkılabilir. Bir an evvel bu enkazların kaldırılması lazım insanlar ne kadar önlem alsa da mal canın yongası derler içeriden bir şey alabilir miyim koparabilir miyim bunun çabası içerisindeler ama bir can kaybetsek yeter artık her şey gösteriyor manzarayı."