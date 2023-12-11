Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Şanlıurfa’da, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’tan kaynaklanan depremler sonucu ağır hasar gören binaların büyük bir kısmı yıkıldı.

KAYNAK: AA
Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yüzde 86'sı yıkıldı

Depremler, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeydi ve Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerindeki birçok binayı etkiledi. Ağır hasarlı binalar boşaltıldıktan sonra yıkıma başlandı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentteki yıkılan bina sayısının diğer illerden daha düşük olduğunu ancak yıkılması gereken çok sayıda ağır hasarlı yapının olduğunu belirtti.

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Vali Şıldak, kentte 8 bin 231 ağır hasarlı ve 2 bin 809 orta hasarlı bağımsız bölüm olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

“Yıkılması gereken 8 bin 231 yapının 402 tanesi tescilli eser veya kültür varlığı olduğu için bunlar için ayrı bir prosedür izleniyor. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun kararı doğrultusunda bunların yıkımı veya güçlendirilmesi yapılıyor. Bu sayıyı çıkardığımızda, yıkılması gereken 7 bin 829 konutun yüzde 86’sı yani 6 bin 736 tanesi yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Bu, Şanlıurfa için iyi bir orandır. Yüzde 86’ya ulaşmamız büyük bir özveriyle çalışmanın sonucudur. Kaymakamlarımız ve Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığımız kentte ve kırsalda bu oranı yakalamak için çok çalıştılar.”

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“ORTA HASARLILAR DA GÜÇLENDİRİLMELİ”

Vali Şıldak, kentteki orta hasarlı binaların da ağır hasarlılar gibi işlemden geçirileceğini ifade etti.

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Vatandaşların orta hasarlı binaları güçlendirmek istediklerinde 29 Aralık’a kadar ilgili belediyeye başvurmaları gerektiğini hatırlatan Şıldak, şöyle devam etti:

“(Vatandaşlar) Belediyeye başvurarak güçlendirme ruhsatı almaları lazım. Belediyelerimiz 5 Nisan’a kadar güçlendirme ruhsatlarını verecek. Bu tarihten sonra vatandaşlarımızın 1 yıl içinde güçlendirme işini bitirmeleri gerekiyor. Başvurmayanlar veya ruhsat alamayanlar hak sahibi sayılacak. Onlar da TOKİ’den konut yardımı alabilecekler. Ruhsat aldıktan sonra 1 yıl içinde güçlendirme yapmayanların konutları ağır hasarlı sayılıp yıkılacak.”

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