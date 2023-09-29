Şanlıurfa’da bir kişinin kuduzdan öldüğü ortaya çıktı. Kudurma belirtileri kamerada

Editör: Çağlar Bülent Ersoy

Başıboş köpek sorununun etkileri olarak değerlendirilen kuduz hastalığı, ülkede artış göstermeye başladı.

Şanlıurfa’da bir köye fıstık toplamaya giden ve ismi bilinmeyen şahıs, bir köpek tarafından ısırıldı.

Köpeğin ısırmasıyla hal ve hareketlerinde anormal bir durum olduğunu gören yakınları şahsı tedavi için Ankara’ya götürdü.

Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şahsı ısıran köpeğin kuduz olduğu iddia edilirken, cenazesinin Urfa’ya getirilerek burada defnedileceği aktarıldı.

Kulis TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yetim, sosyal medya hesabından şahsa ait görüntüleri paylaştı.