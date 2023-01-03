Şanlıurfa’da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga kamerada

İHA'nın haberine göre, kavga, sabah saatlerinde Evren Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobildeki biri kadın 3 kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Otomobil içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek dışarda bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada ağır yaralanan Mehmet Veysi Doğan (26) kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Doğan’ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Güvenlik kamerasına da yansıya kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.