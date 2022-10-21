21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Şanlıurfa'da bir öğretmen, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

Şanlıurfa'da bir öğretmen, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı

PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyette bulunduktan sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye gelerek bir okulda öğretmenlik yapan kadın terörist, jandarma ekiplerinin uzun süren fiziki takibi sonucu yakalandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 19:49
Takip Et
Şanlıurfa'da bir öğretmen, terör örgütü üyeliğinden tutuklandı
+
Aa
-
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Viranşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Pınar Ç. isimli kadın öğretmenin PKK terör örgütünün Suriye ve Irak’taki dağ kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükten sonra yasadışı yollarla Türkiye’ye geldiği istihbaratını elde etti.

 
OKULDA ÖRGÜTSEL FAALİYETLER YAPIYOR İDDİASI
 
Kadın öğretmenin Viranşehir ilçesindeki bir okulda halen öğretmenlik yaptığını tespit eden ekipler, fiziki takibe başladı. Okulda da örgütsel faaliyette bulunduğu iddia edilen terörist Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığının titizlikle planladığı bir operasyonla yakalandı.
 
Gözaltına alınan terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak gözaltına alındı. Yakalanan öğretmenin 2 kız kardeşinin daha terör örgütüne üye olmak suçundan arandıkları belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
2
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
3
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Prof. Özgür Demirtaş'ı kızdıran dolar sorusu. Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası çılgına döndü
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
6
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
7
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Beşiktaşlı Weghorst Dünya Kupası'nda
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿Trabzonspor'dan Bartın'a destek kampanyası
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿İmamoğlu'ndan altılı masa açıklaması: Birileri meraktan çatlasın patlasın
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
﻿UEFA'dan Türkiye'ye ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.