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  • Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı ortaya çıktı. Bomba yapılırken olduğu iddia edilmişti

Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı ortaya çıktı. Bomba yapılırken olduğu iddia edilmişti

Kadıköy'deki patlamada ölenlerden M.K.’nin terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:02
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Kadıköy'deki patlamada M.K.’nin terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu ortaya çıktı. Bomba yapılırken olduğu iddia edilmişti

Kadıköy'deki patlamada terör bağlantısı ortaya çıktı. Bomba yapılırken olduğu iddia edilmişti
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Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın 2. katından patlama gelmiş, alevlerin kısa sürede yayıldığı yangın, yan tarafta bulunan 2 binaya da sirayet etmişti.

İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alınmıştı. Olay yerine giren itfaiye erleri, biri 10 yaşında olan 3 kişinin cesediyle karşılaşmıştı. Patlamada 1 kişi de yaralanmıştı.

Yangının hemen ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı birimler anında olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekiplerinin yaptığı incelemede patlamanın meydana geldiği dairede doğal gaz hattının bulunmadığı tespit edildi. Açıklamaların ardından evde bomba hazırlandığı iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün patlamaya ilişkin terör bağlantısı olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.

TERÖR BAĞLANTISI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Mynet'te yer alan bilgilere göre, olayı çok yönlü araştıran polis ekipleri patlamada yaralanan ve hastahanede hayatını kaybeden M.K.’nın terör bağlantısını ortaya çıkardı. 64 yaşındaki M.K.’nın terör örgütü TKP-ML üyesi olduğu ve işlediği cinayeten dolayı müebbet hapis cezası aldığı öğrenildi.

Şeker hastası olan ve bir bacağı kesilen M.K’nın 2020 yılında ceza evinden tahliye edildiği de belirlendi. M.K.’nın, patlamanın yaşandığı binanın sahibi olduğu, havai fişeklerde bulunan patlayıcı maddelerden bomba yapmaya çalıştığı ancak bombanın infilak ettiği de iddia edildi. İstanbul Emniyeti'nin patlamayla ilgili başlattığı çok yönlü çalışma sürüyor.

EV YIKILACAK ZANNETTİK

Patlamaya tanık olan mahalle sakini Fatma Akbaş, "Patlama sesiyle kendimi yerde buldum. Patlama sesinden sonra ev öyle bir sallandı ki, yıkılacak diye bekledik. Komşumuz kapıyı çalınca kendimize geldik. Şoku öyle atlattık. Bomba sesi gibiydi, anlatamıyorum, yaşamak gerek” dedi.

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hasan
11.10.2022 09:35
İŞİD  
 
E
11.10.2022 09:11
Diğer ölenler kim  
 
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