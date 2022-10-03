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  • PKK'lı teröristler gösteri yaptı İsveç öylece izledi. Türkiye NATO'ya girmelerini onaylamıştı

PKK'lı teröristler gösteri yaptı İsveç öylece izledi. Türkiye NATO'ya girmelerini onaylamıştı

İsveç'te yapılan bir eylemde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri açıldı ve örgütü simgeleyen bez parçaları açıldı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 08:14
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İsveç'te PKK'lı teröristler gösteri yaptı. Abdullah Öcalan posteri açıldı.a Türkiye NATO'ya girmelerini onaylamıştı

PKK'lı teröristler gösteri yaptı İsveç öylece izledi. Türkiye NATO'ya girmelerini onaylamıştı
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bazı simge binalara terör örgütü PKK'nın ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri yansıtılmıştı.

Tepki çeken olay sonrası İsveç'te yine PKK’yı simgeleyen posterler ve Öcalan'ın posterleri ortaya çıktı.

'MAHSA EMİNİ' PROTESTOSU

İsveç'in Malmö kentinde, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilere terör örgütü YPG/PKK yandaşları da katıldı.

Möllevangstorget Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Hepimiz Mahsa Emini'yiz" ve "İran'daki kadınlara özgürlük" gibi sloganlar attı.

Protestoya destek veren çok sayıda terör yandaşı da terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken, terör örgütü elebaşı ve bebek katili Abdullah Öcalan'ın posterini açtı.

İRAN’DAKİ KRİZ

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı. Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

YİNE İSVEÇ’TE YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde deİsveç'te toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye ile İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıranın iptal edilmesi talebiyle gösteri yapmıştı. Göteborg kentinde Järntorget Meydanı'nda toplanan grup, terör örgütü PKK/YPG'yi simgeleyen bez parçaları taşımıştı. Üçlü muhtıranın iptal edilmesini isteyen eylemciler, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini açmıştı.

TÜRKİYE ONAYLAMIŞTI

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik süreçleri hakkında üçlü memorandum imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için blokajı kaldırdı.  

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