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Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil

Şanlıurfa Valisi'nin yaptığı açıklamaya göre, eğitime bir gün ara verildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 12:01
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Şanlıurfa'da eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa Valisi açıklama yaptı: Eğitime bir gün ara verdil
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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'ın açıklaması şu şekilde:

"İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır."

Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can 5 can aldı. Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Şanlıurfa'da ise sele kapılan 4 kişi yaşamını yitirdi.

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