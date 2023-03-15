Şanlıurfa'da sel suları ile dolan tünelde can pazarı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağışların sele dönüşmesinin ardından kentte can pazarı yaşandı. Kentin kalbi olan Abide Kavşağı'nın alt tüneli sel sularıyla doldu taştı.
Araçlarında mahsur kalan sürücüler köprünün üzerinde bekleyen vatandaşların merdivenli yardımıyla kurtarıldı. 1 aydan fazladır yağmur görmeyen Şanlıurfa'da sel felaketi yaşanıyor. Kentin birçok noktasında selden dolayı ulaşım resmen kapandı.
Birçok ili birbirine bağlayan İpekyolu'nda bulunan Abide Köprülü Kavşağı'nın Gaziantep Mardin istikameti alt tünelinde can pazarı yaşandı. Araçlarıyla suya teslim olan sürücüler köprü üzerinde bulunan vatandaşların yardımıyla çıkarılmaya çalışıldı.