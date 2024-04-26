Şanlıurfa'da engelli genç gölette boğuldu

Olay, Siverek ilçesine bağlı Ortanca Kırsal Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Fiziksel engelli olduğu öğrenilen Mustafa Durdu (25), kimsenin olmadığı bir sırada serinlemek amacıyla girdiği su birikintisinde boğuldu.

Uzun süre haber alınamayan Durdu'nun elbiselerinin su birikintisi kenarında bulunması üzerine köylüler arama çalışması başlattı. Durdu'ya ulaşamayan yakınları, jandarma ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen arama kurtarma ve dalgıç ekipleri, su birikintisinde arama çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Durdu'nun cansız bedeni bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.