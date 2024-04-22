Şanlıurfa’da feci kaza: 1 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

Kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Vatandaşların yardım çabaları sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, akşam saatlerinde Birecik ile Halfeti ilçelerini birbirine bağlayan kültür yolu üzerinde meydana geldi. Ticari araç sürücüsü Ahmet Aydın D. yönetimindeki 27 TY 287 plakalı araç ile Mahmut Kılıç'ın (47) kullandığı 27 AU 410 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kurtarma çalışmaları sırasında sıkışan yaralıları araçlardan çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Vatandaşların yardım çabaları, olay yerindeki koşulları daha da zorlaştırdı. Bazı vatandaşlar, sağlık ekiplerinin çalışmalarını engelleyecek şekilde araçların etrafını sardı. Bu durum, müdahale eden ekiplerin işini zorlaştırdı. Ancak sağlık ekipleri, zorlu şartlar altında yaralıları kurtarmayı başardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Mahmut Kılıç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.