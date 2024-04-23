Otomobil ile motosiklet çarpıştı! Batuhan öldü, arkasındaki Berrak yaralandı...

Feci kaza, Çayırova’ya bağlı Akse Mahallesi’nde, Rahmi Dibek Caddesi’nde gece vakti gerçekleşti. Mehmet Emin A.'nın kullandığı 31 AHE 358 plakalı araç, Batuhan Oğul’un kullandığı karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Batuhan Oğul ve arkadaşı Berrak I., yola fırladı.

Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Batuhan Oğul’un olay yerinde hayatını kaybettiğini, Berrak I.'nin ise ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, Batuhan Oğul’un cenazesi, İnönü Mahallesi’ndeki İmam Gazali Camii’nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.