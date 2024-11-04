Şanlıurfa’da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Şanlıurfa’da feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı: 12 yaralı

Şanlıurfa'da fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 11'inci kilometresindeki Evren Sanayi Sitesi çıkışında meydana geldi. H.Ö. yönetimindeki 63 S 0236 plakalı işçi servis minibüsü ile H.G. idaresindeki 03 HN 001 plakalı tır çarpıştı.

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Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüsteki 10 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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