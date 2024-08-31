Şanlıurfa'da heyecanlandıran keşif! Neolitik Çağ'a ışık tutuyor...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da heyecanlandıran keşif! Neolitik Çağ'a ışık tutuyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’deki kazılarda bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldığını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından Karahantepe'de yapılan kazılardaki yeni keşifle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, yaptığı açıklamada, "Neolitik Çağ'ın en önemli yerleşim yerlerinden biri olarak tarihin derinliklerine ışık tutan Karahantepe'de yeni keşif. Taş Tepeler projemiz dünya tarihine ışık tutmaya devam ediyor... Karahantepe’deki bir kulübenin tabanında koşar halde betimlenen yaban eşeği figürüne ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor" diyen Bakan Ersoy, "Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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