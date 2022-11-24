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  • Bitkin bir halde bulundu. Nesli tükenmekte olan çöl varanı tedavi altına alındı.

Bitkin bir halde bulundu. Nesli tükenmekte olan çöl varanı tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından çöl varanı, doğal ortamına yeniden bırakılacak.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 17:23
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Şanlıurfa'da nesli tükenmekte olan çöl varanı tedavi altına alındı

Bitkin bir halde bulundu. Nesli tükenmekte olan çöl varanı tedavi altına alındı.
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Şanlıurfa'da Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince bulundu. Adı Çöl Varanı. Nesli tükenmekte olan bir kertenkele.Türkiye'nin dev kertenkelesi olarak kayıtlarda olan Çöl Varanı bitkin bir haldeydi. Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine tedavi için getirildi. 100 santimetre boyutlarına kadar ulaşabilen Çöl Varanı tedavi altına alındı. Türkiye'nin dev Kertenkelesi olarak tanınan Çöl Varanı tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Çöl Varan için sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:

"Şanlıurfa’da bitkin halde bulunan, nesli tükenme tehlikesi altındaki Çöl Varanı, veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi ediliyor. Tedavisinin ardından ait olduğu yere, doğal ortamına yeniden kavuşacak."

 

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