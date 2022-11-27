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30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa’da polis ekipleri tarafından şüpheli bir araca uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda toplam 74 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi. 

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 16:47
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Şanlıurfa’da piyasa değeri 30 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

30 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Şanlıurfa’da piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep karayolu üzerinde şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramada aracın değişik yerlerine gizlenmiş 6 çanta içerisinde 98 paket halinde 53 kilogram skunk maddesi, bir çanta içerisinde 29 paket halinde 21 kilogram 350 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 7 bin 785 Türk lirası ile 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı emniyete götürülürken ele geçirilen toplam 74 kilo 350 gram uyuşturucu maddenin piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Kaynak: İHA)

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