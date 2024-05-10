Kedi ile kangalın dostluğu görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA
Kedi ile kangalın dostluğu görenleri şaşırttı
Elazığ'da kangal köpeğiyle kedinin sıra dışı dostluğu görenleri gülümsetiyor.

Elazığ'da, Nuralı köyünde yaşanan olağanüstü bir dostluk hikayesi, insanların yüzünde tebessüm oluşturuyor. Kangal cinsi bir köpek ile bir kedinin dostluğu, çevre sakinlerini şaşırtıyor ve sevimli görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Köpeğin yanına uzanan ve onunla oynayan kedinin hareketleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek paylaşıldı. Sıcak havanın keyfini çıkararak birbirleriyle oynayan bu sevimli dostlar, izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu Bu olağanüstü dostluğun güzelliği, insanların hayvanlar arasındaki sevgi ve uyumu kutlamalarına neden oluyor.

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