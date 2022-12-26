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Şanlıurfa'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı

Şanlıurfa ile Akçakale ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 17:46
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Şanlıurfa'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Şanlıurfa'da sağanak: Cadde ve sokakları su bastı
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Geceden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokakları su bastı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde ve ilçelerde sağanakla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

ŞUSKİ ekipleri, ALO 153 çağrı merkezine iletilen çağrılara dönüş yapıyor.

Akçakale ilçesinin Yenişehir ve Alatlar mahallelerini su bastı, sürücüler ilerlemekte zorlandı.

ŞUSKİ ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. (AA)

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