Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da silahlı kavga: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Eyyüp Peygamber Caddesi'ndeki bir iş yerinde, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay sırasında İbrahim Halil Baynaz hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak, burada tedavi altına alınan yaralılardan Ali İlingi ve Ali Baynaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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