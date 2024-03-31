Şanlıurfa'da sopalı muhtarlık kavgası. Ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da sopalı muhtarlık kavgası. Ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfa’da muhtarlık seçimleri nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Güneş Mahallesi’nde, yerel seçimler sırasında muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, sınıftan okul bahçesine taşındı ve tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüdü.

Taraflar, sopalarla birbirlerine saldırırken aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, öfkeli kalabalık ise jandarma ekipleri tarafından okulun çevresinden uzaklaştırıldı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

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