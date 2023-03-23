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Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 20:54
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Şanlıurfa'da terör operasyonu. 1 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da IŞİD operasyonu. 1 zanlı yakalandı
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Suriye'nin Azez bölgesinde bombalı araç saldırısıyla bağlantılı olduğu belirlenen Z.Ş'nin yasa dışı yollarla Suriye'ye gitmeye çalıştığını belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Z.Ş. gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. (AA)

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