﻿Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.