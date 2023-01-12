﻿Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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