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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa’da terör örgütü PKK/KCK ve Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:30
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Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı

Şanlıurfa’da terör operasyonunda 4 gözaltı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde PKK/KCK ve FETÖ’ye yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. PKK/KCK operasyonunda 3, FETÖ operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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