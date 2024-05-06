İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerine katılan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışırken polise saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, gösteriler sırasında suç işlediği tespit edilen 12 kişinin sağlık kontrolleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği ifade edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na çıkarılan şüphelilerin, yapılan sorgulamaların ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği açıklandı.

İstanbul'da gerçekleşen 1 Mayıs gösterilerine ilişkin daha önce gözaltına alınan ve suçlamaları hafifletilen 182 şüphelinin serbest bırakıldığı belirtilirken, kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen 30 şüphelinin daha sonra gözaltına alındığı aktarıldı. Bu süreçte, toplamda 65 kişinin adliyeye sevk edildiği ve bunlardan 38'inin tutuklandığı, 27'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verildi.