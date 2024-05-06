Arabasına taş adam adamı ezdi

Kaldırımda duran bir adamın, yoldan geçen araçlara rastgele taş attığı anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerde, adamın attığı taşlardan birinin bir arabaya isabet etmesi üzerine araç sahibinin ani bir tepkiyle direksiyon kırarak kaldırıma çıktığı görülüyor. Aracın hızla kaldırıma doğru ilerlemesiyle adamın üzerine doğru çarpması kaçınılmaz oluyor. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan adam, şaşırtıcı bir şekilde hızla yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Araç sahibi ise, şeridine geri dönerek olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Olayı çevrede oturan bir bina sakini kayda alırken, görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu. Kimileri araç sahibinin ani tepkisinin haklılığını savunurken, kimileri ise adamın tehlikeli hareketlerinden dolayı kendisine olan tepkinin normal olduğunu belirtti.