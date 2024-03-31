Şanlıurfa’da toplu oy kullanmak isteyen bir grup müşahitleri dövdü

Türkiye bugün sandık başında. Önümüzdeki 5 yıl içindeki yerel yönetimlerin oylanacağı seçimde 61 milyondan fazla vatandaş oy kullanacak.
SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DA
Sabah saatlerinde Şanlıurfa’da bir sandıkta arbede çıktı. Halfeti ilçesinde bulunan Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda bir grup, müşahitleri çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Duruma itiraz eden 1 avukat ve Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi darp edildi.
Olayın ardından tutanak tutulurken, sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olay yerine jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.