Şanlıurfa’da toplu oy kullanmak isteyen bir grup müşahitleri dövdü

Kaynak: DHA
Şanlıurfa’da toplu oy kullanmak isteyen bir grup müşahitleri dövdü
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde, toplu oy kullanmak isteyen bir gruba itiraz eden avukat ve sandık müşahitleri darp edildi. Olayın ardından söz konusu sandıkta oy verme işlemi durduruldu.

Türkiye bugün sandık başında. Önümüzdeki 5 yıl içindeki yerel yönetimlerin oylanacağı seçimde 61 milyondan fazla vatandaş oy kullanacak.

SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DA

Sabah saatlerinde Şanlıurfa’da bir sandıkta arbede çıktı. Halfeti ilçesinde bulunan Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda bir grup, müşahitleri çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Duruma itiraz eden 1 avukat ve Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi darp edildi.

Olayın ardından tutanak tutulurken, sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olay yerine jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

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