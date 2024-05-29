Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına kaydedildi.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, sürücüleri tespit edilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpışırken, kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

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