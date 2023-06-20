Şanlıurfa'da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Şanlıurfa’da uyuşturucu ile yakalanan 2 zanlı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Viranşehir Caddesi üzerinde durumundan şüphelendikleri Mehmet A. ve Recep B. isimli şahısları durduran ekipler, üst araması yaptı. Yapılan aramada satışa hazır halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)

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