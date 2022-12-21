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Şanlıurfa’da 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda bir aracın bagaj kısmında 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 11:02
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Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 21 kilo ele geçirildi

Şanlıurfa’da 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
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Şanlıurfa’da durdurulan bir aracın bagajında 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir aracı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, aracın bagaj kısmında 26 paket halinde 21 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olay ile bağlantısı bulunan şüpheli 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


(Kaynak: İHA)

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