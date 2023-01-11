Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

AA'da yer alan haberde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilerek kent girişinde durdurulan otomobilde, iki valiz içerisinde 3 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan işlem başlatıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.