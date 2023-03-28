28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Şanlıurfa'da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 10:16
Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
+
Aa
-

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde şüphelenilen 2 araç durduruldu.

Araçlardan kamyonda dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda, 32 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Oerasyon anı da dron ve polis kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, durdurulan kamyonda uyuşturucu dedektör köpeğin arama yapması, su kolilerinin altında 8 parça halinde paketlenmiş uyuşturucuya ulaşılması yer aldı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
2
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
4
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Yılmaz Özdil ortaya çıktı. Bir Zübük twiti attı herkes onu konuşmaya başladı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
6
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿5'li çeteden sonraki en büyük gözde müteahhit Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
7
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Rüyada birinden adres aldığını görmek ne anlama geliyor? Rüyada adres sormak ne demek?
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Kuzey Kore’den nükleer silah adımı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Trafik uygulama noktasında feci kaza: 5'i polis 6 yaralı
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
﻿Pendik'te 3 kişinin öldüğü otel yangınında yeni gelişme
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.