Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerindeki uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Ekiplerce kent merkezi ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 903 gram esrar, 84 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 43 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.