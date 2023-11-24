Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkez ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

KAYNAK: AA
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve ilçelerindeki uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleyi sürdürüyor.

Ekiplerce kent merkezi ile Siverek, Akçakale ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 903 gram esrar, 84 gram metamfetamin ile bir miktar sentetik uyuşturucu ve 43 hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmenler Günü Şiirleri. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okunacak şiirler neler?
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
24 Kasım Öğretmeler Günü’nde gönderilecek mesajlar neler? 24 Kasım Öğretmeler Günü’nde mesajları…
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Öğretmenler Günü neden 24 Kasım’da kutlanmaktadır? Öğretmenler Günü tarihi nedir?
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
Başöğretmen Atatürk ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hikâyesi
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 159. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Dev maçın galibi Fenerbahçe. VakıfBank'ı 3-1'le geçti. Maçın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları Spor
Dev maçın galibi Fenerbahçe. VakıfBank'ı 3-1'le geçti. Maçın hiçbir yerde olmayan fotoğrafları
Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı Gündem
Bursa’da seyir halindeki araç alev alev yandı
18 yaşındaki genç yurt banyosunda ölü bulundu. KYK yurtlarında neler oluyor Gündem
18 yaşındaki genç yurt banyosunda ölü bulundu. KYK yurtlarında neler oluyor
Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü Yaşam
Denizli'de üzerine mermer düşen işçi öldü
Samsun'da 120 sikke ele geçirildi Gündem
Samsun'da 120 sikke ele geçirildi
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak Talisca açıklaması: Alır gelirim Spor
Serdal Adalı'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak Talisca açıklaması: Alır gelirim