Şanlıurfa’da yangında binada mahsur kalan 8 kişiyi itfaiye kurtardı

Yangının, iddiaya göre elektrik kontağından çıktığı belirtilirken, kısa sürede dairenin tamamını sardığı bildirildi.

Yangını fark eden vatandaşlar, hızla itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, binada mahsur kalan 8 kişi de kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangından etkilenenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu belirtildi. Dumandan etkilenen ve sağlık durumlarına anında müdahale edilen 8 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.