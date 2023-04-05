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Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

Şanlıurfa'da daha önce yıkım kararı alınan binaların yıkımına başlandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 16:00
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Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle 15 Mart'taki sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Selden en çok etkilenen Karakoyunlu Mahallesi'nde daha önce kamulaştırılan ve boşaltılan bağımsız yapıların yıkım çalışmaları için ilk kepçe vuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen bölgelerde mahalle sakinleri ve muhtarlarla incelemelerde bulundu.

Karakoyunlu Mahallesi'nde kamulaştırma işlemleri tamamlanan bağımsız yapıların yıkım çalışmalarına başlandığını anlatan Beyazgül, dere kenarında daha önceden boşaltılan yapıların deprem ve sel nedeniyle yıkımının gerçekleşemediğini belirtti.

Karakoyunlu Mahallesi'nde daha önce kamulaştırılan ve boşaltılan evlerin can kaybının artmasının önüne geçtiğini vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu bölgede selden önce çalışmalarımızın önemli kısmını bitirdik ve evleri tahliye ettik. Eğer o evler tahliye edilmemiş olsaydı, can kayıplarımız daha da fazla olabilirdi. Dezavantajlı ve yaşamaya elverişsiz olan yerleri, halkımızla iş birliği yaparak kamulaştırıyoruz, satın alıyoruz ve bir güzelliğe çeviriyoruz. Dere yatağının etrafındaki yere başlamamız gerekiyordu. İlk kepçeyi böylece vurmuş olduk. Daha önce de 184 evi kamulaştırmıştık. Yine Karakoyunlu Mahallesi'nin diğer tarafı olan Süleymaniye Mahallesi tarafında Karakoyun Deresi'ne yakın olan yerleri de satın alarak yıkımını yaptık ve oraları da park yaptık. Derenin yatağı her zaman tehlikeliydi. Uzun süredir bu derenin taşmamış olması, sel baskının olmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz de gayretle göreve geldiğimizden beri bu bölgede kamulaştırma ve tahliye işlemlerimizi yaptık."

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