Şansal Büyüka derbi öncesi havayı Yeniçağ'a değerlendirdi: Futbol dünyasının kandırıyorlar

Editör: Fatma Demirkaya

* Büyükekşi'yle birlikte TFF'de bir gelenek yerle bir oldu.

* Ali Şansalan ataması yapay zekayla değil manuel karardır.

* Galatasaray'ın bu yarışı şampiyon bitireceğini düşünüyorum.

Yıllardır TFF'nin, daha doğrusu TFF Başkanı'nın "Komşu kapısı" yapıldığını görmedim. Tepesi atan kulüp başkanı çat kapı Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına dalıyor.

Bizim bildiğimiz, bizim alıştığımız TFF koltuğunun bir ağırlığı, bir ciddiyeti, bir özeni ve titizliği olur. Büyükekşi'yle birlikte bu geleneğin yerle bir olduğunu görüyoruz. Futbol Federasyonu saygınlığını ve ciddiyetini çok hızla yitirmeye devam ediyor.

YAPAY ZEKA HABER Mİ SIZDIRDI?

Hakem atamasına gelince... Baştan beri söylüyorum. Bu yapay zekayla futbol dünyasını kandırıyorlar. Eğer Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Ali Şansalan olacaksa, bu isim belirlenmesinden iki gün önce neden kamuoyuna yansıdı? Yapay zeka haber mi sızdırdı? Ya da atayacağı hakemi iki gün önceden mi belirledi?

Yapay zekaya falan inanmıyorum. Atamaların maunel ve kulisler doğrultusunda yapıldığı konusunda çok ciddi kuşkularım var. Ali Şansalan ataması da yapay zekayla değil manuel alınmış bir karardır.

Ayrıca MHK'nin ve de TFF Başkanı'nın hakem atamasında nasıl bir rol üstlendikleri de tartışılır duruma geldi.

BU KOŞULLARDA DERBİ YÖNETİLMEZ

Geçmiş dönemlerde MHK'ler hakemi atar sonuçta nihayi onayı TFF Başkanı verirdi. Şimdi bu aşama geçildi. Sanki TFF Başkanı hakem atamalarında direkt müdahil gibi bir görüntü ortaya çıktı.

Ali Şansalan'ın böyle atanmasından sonra Beşiktaş'ın açıklamaları, Galatasaray'ın tepkilerine de bakınca ben olsam hiç gecikmeden Ali Şansalan'ı bu görevden alırdım. Zaten form durumuna baktığınızda sıkça büyük hatalar yapan titrek bir hakem. Bu koşullar altında nasıl maç yönetecek; açıkçası meraktayım. Kötü yönetirse bu suç belki de ilk defa kendinin olmayacak. Çünkü bu şartlarda bir derbi doğru yönetilemez. Yönetirse alkışlarım. Yönetemezse koşullara bakarak fazla da suçlamam.

Hemen şunu söyleyeyim; Sivasspor-Fenerbahçe maçının sonucunun ne olacağını bilmeden bu yorumu yaptığım için derbinin zirve yarışını nasıl etkiyleyeceğini bilemiyorum. Ancak Sivasspor-Fenerbahçe maçının ve Beşiktaş-Galatasaray karşılaşmasının sonucu ne olursa olsun Galatasaray'ın bu yarışı şampiyon bitireceğini düşünüyorum. Bunu çok önceden de söyledim.

Hep şampiyonluk konuşuyoruz ama bu iki maçın sonucu lig ikinciliğini de derinden etkileyebilir. Ya Fenerbahçe'nin işini sağlama alır ya da bu yarışta Beşiktaş umut tazeler.

ICARDI VE ABOUBAKAR

Maçın sonucuna bakarsak Beşiktaş İnönü'de kaybetmiyor. Galatasaray'da kaliteli bir kadro var. İki takım da hızlı hücum anlayışına sahip. Ben Galatasaray savunmasının Beşiktaş geri dörtlüsüne göre biraz daha iyi olduğunu düşünüyorum.

İki takımın kalesinin birinde en iyi yabancı, diğerinde en iyi yerli var. Açıkçası merakta olduğum eşleşmeler de var.

Örneğin 2 çabuk adam Onur ile Kerem eşleşmesinden nasıl bir sonuç çıkar?

Orta sahaların adam yiyen iki ismi; bir tarafta Gedson Fernandes ile diğer tarafta Torerria eşleşmesinden kim daha baskın çıkar?

Beşiktaş'ın stoper ikilisi eski maçlardaki kırılganlığını bu maçta gösterir mi?

Nelsson ya da Muslera son Karagümrük maçındaki hataları tekrarlar mı?

İki büyük golcü Icardi ile Aboubakar'ın skora katkısı ne olur?

Cenk Tosun ve son maçların etkili adamı Rashica nasıl bir performans gösterir?

Bütün bunların nasıl bir sonuç vereceğini bilemiyoruz. Ama adı geçenler katkılarıyla ya da etkisiz kalmalarıyla bu maçın sonucunu kesin olarak belirleyecekler.

Aslında hocaların değil futbolcuların maçı bu.

Elbette Beşiktaş tribünlerinin sahaya yansıyan baskısı siyah beyazlı takım adına ciddi bir avantaj olacak.