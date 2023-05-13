Sansür eleştirilerine çok sinirlenene Elon Musk’tan açıklama ‘Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız’

Twitter'ın Türkiye'deki bazı içeriklerin erişimini engellemesi, Twitter CEO'su Elon Musk ve birkaç gazeteci arasında tartışma yarattı.

Sansür eleştirilerine çok sinirlenene Elon Musk’tan açıklama ‘Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız’

Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu." dedi.

Musk, Yglesias'ın Twitter'ı 'sansür' yapmakla suçlamasına, "Senin beynin yerinde mi Yglesias?" şeklinde yanıt verdi ve Türk hükümetinin kendisinden ne taleplerde bulunduğunu açıklayabileceğini belirtti.

Twitter, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca erişiminin engellendiğini ve platformun Türkiye'deki faaliyetlerinin devam edebilmesi için bu kararın alındığını açıkladı.

Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, Twitter'ın bu kararını eleştirerek Elon Musk'ı etiketledi.

Musk da, "Twitter'ın tamamen kapatılması mı yoksa bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması mı istiyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

Musk ayrıca, "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" dedi.

mask.png

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde son durum ne? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı önde?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Oy nasıl sayılır? Sandıklar ne zaman açılacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Kimler oy kullanamaz? Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler oy kullanamayacak?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Engelli seçmenler nasıl oy verecek? Oy kullanırken nelere dikkat etmek gerekiyor?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları kaçta bitecek?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Oy kullanma işlemi saat kaçta başlıyor? Seçmen saat kaça kadar oy verebilir?
Son Haberler
Doğu Türkistan’da anne olmak! Dünya
Doğu Türkistan’da anne olmak!
Metro İstanbul duyurdu. Bazı metro seferleri 02.00'ye kadar uzatılacak Güncel
Metro İstanbul duyurdu. Bazı metro seferleri 02.00'ye kadar uzatılacak
Son dakika... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Yaşam
Son dakika... Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem oldu
Türkiye Siyasi Tarihinde Yaşanan Kırılmalar: Demokrat Parti ve 27 Mayıs İhtilali Yazarlar
Türkiye Siyasi Tarihinde Yaşanan Kırılmalar: Demokrat Parti ve 27 Mayıs İhtilali
Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı: Hasreti bitirmekte kararlıyız Spor
Jesus'tan şampiyonluk paylaşımı: Hasreti bitirmekte kararlıyız
AKP’li belediye başkanından Togg şovu. Adıyaman enkaz altındayken Siyaset
AKP’li belediye başkanından Togg şovu. Adıyaman enkaz altındayken