Sansür eleştirilerine çok sinirlenene Elon Musk’tan açıklama ‘Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayacağız’

Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias "Türk hükümeti seçimlerden hemen önce Twitter'dan muhaliflerini sansürlemesini istedi ve @elonmusk buna uydu." dedi.

Musk, Yglesias'ın Twitter'ı 'sansür' yapmakla suçlamasına, "Senin beynin yerinde mi Yglesias?" şeklinde yanıt verdi ve Türk hükümetinin kendisinden ne taleplerde bulunduğunu açıklayabileceğini belirtti.

Twitter, Türkiye'de bazı içeriklere mahkeme kararı uyarınca erişiminin engellendiğini ve platformun Türkiye'deki faaliyetlerinin devam edebilmesi için bu kararın alındığını açıkladı.

Bloomberg çalışanı Matthew Yglesias, Twitter'ın bu kararını eleştirerek Elon Musk'ı etiketledi.

Musk da, "Twitter'ın tamamen kapatılması mı yoksa bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması mı istiyorsunuz?" şeklinde cevap verdi.

Musk ayrıca, "Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız" dedi.