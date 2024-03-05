Ceyda Düvenci son pozları ile ortalığı salladı! Herkes "boşanmak yaramış" dedi

Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrollerinde yer aldığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteri ile şu sıralar karşımıza çıkan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile boşanmasından sonra iğne ipliğe döndü.

POZLARI OLAY OLDU

Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı son pozlarına; 'Boşanmak çok iyi geldi', 'Boşanma yaradı', 'Harika görünüyorsun' gibi çokça yorum geldi.

Ceyda Düvenci 2015 yılında hayatını birleştirdiği Bülent Şakrak ile sekiz senelik evliliğini Temmuz ayında tek celsede noktalamıştı.

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile evliliğini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak bitirdi.