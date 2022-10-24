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Şantiyede erkek cesedi bulundu

İstanbul Fatih’te şantiye bariyerlerinin arkasında bir adamın cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan adamın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 01:39
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Şantiyede erkek cesedi bulundu
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Olay, akşam saatlerinde Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi, Orgeneral Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi'nde bulunan bir şantiyenin içinde yaşandı.

İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen bir adam yol kenarında bulunan şantiye bariyerlerinin arkasında ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerin ardından yerde yatan adamın öldüğünü tespit etti. Şahsın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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