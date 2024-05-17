Beylikdüzü’nde genç hemşirenin hastane odasında şüpheli ölümü

Kaynak: İHA
Beylikdüzü’nde genç hemşirenin hastane odasında şüpheli ölümü
Beylikdüzü'nde bulunan Özel Birinci Hastanesi'nde refakatçi olarak kalan 24 yaşındaki hemşire Selen Bilgin'in, dedesinin yanında olduğu sırada rahatsızlanması sonucu yaşanan trajik olay, büyük üzüntüye neden oldu.

İddialara göre, Bilgin sabah saatlerinde hastane odasında ölü olarak bulundu. Polis ekipleri ve savcının müdahalesiyle başlayan incelemelerde, Bilgin'in koluna bir ilacın enjekte edildiği tespit edildi.

Olayın ardından yapılan sorgulamalarda, Bilgin'in doktor arkadaşı Fatih A.'nın, gencin ilacı kendisine enjekte ettiğini iddia ettiği belirtildi. Ancak ilaç şişesinin ortada olmaması üzerine şüpheler arttı. Savcılığın yaptığı araştırmada ilaç şişesinin doktor Fatih A.'nın üzerinde bulunması dikkat çekti.

Doktor Fatih A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, ancak yapılan itirazın ardından adli kontrol şartıyla salıverildi. Genç hemşirenin cenazesi otopsi incelemesinin ardından Avcılar'da defnedildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin aileye ulaşma çabaları sonuçsuz kaldı, aile konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

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