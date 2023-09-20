Şap aşısı yapılmaya başlandı

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sonbahar şap aşılama programı kapsamında ilçe genelindeki büyükbaş hayvanların aşılanmasına başladı.

KAYNAK: İHA
Şap aşısı yapılmaya başlandı

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, “2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü” programı dahilinde şap hastalığına karşı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda 2 kez hayvanlara aşılama yapıyor.

Şap hastalığının hayvanlarda verim düşüklüğüne sebep olması nedeniyle büyükbaş hayvanda önlem için sahada olan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, şap hastalığına karşı SAT-2 serotipi içeren aşılar kullanarak ilçedeki büyükbaş hayvanları aşıladı.

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Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Şap Enstitüsü Müdürlüğünce üretilen SAT-2 serotipi içeren tetravalan aşılar kullanılarak yapılan aşılama kampanyasının ve hayvan hastalıklarıyla ilgili mücadelenin önümüzdeki haftalarda da devam edeceği belirtildi.

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