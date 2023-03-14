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Şap hastalığı için önlemler alındı

Batman'da şap hastalığı için önlemler alındığı bildirildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 14:02
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Şap hastalığı için önlemler alındı

Şap hastalığı için önlemler alındı
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İHA’nın haberine göre; Batman'da SAT-2 serotipi şap hastalığı sebebiyle tedbirler alınıp, giriş-çıkışlar kapatılarak hayvan satışının yasaklandığı bildirildi.

Batman'da SAT-2 virüsü nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı Batman'da, aynı zamanda hayvan satışı yasaklanarak kuralara uymayan vatandaşlara 46 bin TL ceza yaptırımı uygulanacağı ifade edildi.

Şehirde hayvan satışının yasakladığını söyleyen Batman Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkan Vekili Nimetullah Durmaz, “Önlem olarak 6 ayda bir şap aşısı yaptırılıyor. Bunu Tarım İl Müdürlüklerimiz, İlçe Müdürlüklerimiz yapıyor. Periyodik olarak işletmelere gidilip şap aşısı yapılıyor ve bu şekilde önlem alınıyor. Desteklemelerde de şap aşısı zorunluluğu var. Aşı yapmadan desteklemeler de yapılmıyor” sözlerini kullandı.

Vatandaşlarında duyarlı olduğunu ve aşılama yaptığını belirten Durmaz şunları açıkladı:

“Şu anda eski aşılar kullanılarak aşılama çalışması yapılıyor. Yenisi geldiği zaman yeni tip aşıda yapılacak bu şekilde inşallah hastalık Batman’a girmeyecek. Batman’da şu an giriş çıkışlar yasak. Hem il içinde, bir köylü kendi köyünde ikinci bir şahsa hayvan satamaz. Kendi köyünün dışındaki birine de hayvan satamaz. Giriş çıkışlar tümüyle yasak, sadece mezbaha yolu açık. Kesime gidecek bir hayvan varsa et ihtiyacının karşılanması bakımından izin verilmiş. Onun dışında her şekilde hayvan hareketleri yasaktır. Buna uymayanlara da 46 bin TL ceza kesiliyor”

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