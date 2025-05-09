Sapık öğretmene erişim engeli

Indiana eyaletinde çocuklara yönelik cinsel istismarla suçlanan eski öğretmen Brittany Fortinberry, tutuklu bulunduğu Morgan County Cezaevi’nde tamamen izole bir yaşam sürdürüyor. “Scream” veya ülkemizdeki adıyla "Çığlık" filmi maskeleriyle gerçekleştirildiği iddia edilen toplu cinsel istismar olaylarının baş aktörü olarak gündeme gelen Fortinberry, şu anda hücresinde tek başına kalıyor ve herhangi bir cinsel içeriğe erişimi bulunmuyor.

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Cezaevi yetkililerinden alınan bilgilere göre Fortinberry, cezaevinin genel nüfusu arasında yer alıyor ancak üç kişilik hücresinde tek başına tutuluyor. Hücresinde sadece bir metal ranza, lavabo, tuvalet, ayna ve gece lambası bulunuyor. Ziyaretçi kabul ediyor olsa da özel görüş hakkı yok. Ayrıca, cezaevinin sunduğu tabletten porno veya cinsel içerikli materyallere erişmesi de kesinlikle yasak. Okuyabileceği bazı kitap ve dergiler mevcut, ancak bunların hiçbirinde müstehcen içerik yer almıyor.

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Günün büyük kısmını diğer mahkumlarla ortak alanda geçirme hakkına sahip olan Fortinberry, kahvaltıda genellikle tahıl, meyve ve çörek, öğle yemeğinde spagetti, sosisli sandviç, sebze ve tatlı, akşam yemeğinde ise tavuk, salamlı sandviç ve meyve tüketiyor. Ancak tüm öğünlerini hücresinde tek başına yiyor.

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29 ayrı ağır suçla yargılanan Fortinberry’nin suçlamaları arasında çocuk istismarı, çocukları suça teşvik etme ve zararlı içerik yayma gibi maddeler bulunuyor. Suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis cezası alması bekleniyor. Avukatı Stephen Gray, müvekkilinin tüm suçlamaları reddettiğini ve şu an için başka bir açıklamada bulunmayacağını belirtti.