Sapık sucunun ardından şimdi de sapık bakkal. 3 çocuğu istismar etti serbest kalma ihtimali var

Mide bulandıran istismar haberlerinden biri de Bursa'dan geldi. Henüz Bağcılar'daki sapık sucu dehşeti atlatılamazken bir de bakkal tacizi çıktı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır mahallesinde 2023 yılının temmuz ayında oldu. Bakkal dükkanı işleten 50 yaşındaki Zafer Ç. o sırada ailesinin ekmek almak için bakkala gönderdiği Z. Ç.'yi "Gel sana dondurma vereyim" diyerek dükkana çağırdı.

"SANA HER İSTEDİĞİNİ VERİRİM"

Küçük kızı dükkanın içinde öpmeye ve dokunmaya başlayan Zafer Ç., "Kimseye söylemezsen her istediğini veririm sana" dedi. Yaşananlardan rahatsız olan Z.Ç. bakkal dükkanından kaçtı.

REHBER ÖĞRETMENİN ÖDEVİ DURUMU ORTAYA ÇIKARDI

Olayın üzerinden bir süre geçmesinin ardından Şehit Taner Çobanoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören Z. Ç., rehber öğretmenin uygulama dersinde "Unutamadığınız, sizi etkileyen bir olayı yazmanızı istiyorum" ödevi verince küçük kız bakkal dükkanında yaşadığı olayı yazdı.

Öğrencilerin notlarını okuyan rehber öğretmen, Z.Ç.'nin yaşadığı olayı aynı sınıfta eğitim gören iki öğrencinin daha başına geldiğini ortaya çıkardı. Öğrencilerin ailelerine ulaşan rehber öğretmen yaşananlarla ilgili 3 çocuğun ailelerini bilgilendirdi.

TUTUKLANAN BAKKAL "'KARŞIMDA YEMESİNİ İSTEDİM" DEDİ

Bu olay sonrası Z.Ç.'nin ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan 50 yaşındaki Zafer Ç. çıkarıldığı mahkemede, "Suçlamaları kabul etmiyorum, ben böyle bir şey yapmadım. Aile ilişkilerimiz çok düzgündür ve 29 yıllık esnafım, dükkana tek başıma bakıyorum. Çocuklara bayramlarda dondurma dağıtıyordum. O gün bir kız 'Zafer Abi bana neden dondurma vermiyorsun?' dedi. Sonrasında kendisine benim dağıttığımdan farklı daha pahalı olan bir dondurma almış, Ben de 'Dondurmayı burada ye, diğerleri kıskanmasın' dedim. Mağdurun söylediği olay bununla ilgilidir. Ancak ben orada kendisinin herhangi bir yerine dokunmadım. Diğer mağdurların anlattıkları olayı ise hatırlamıyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum. Hakkımda söylenen suçlamaları gerçekleştirmedim, tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim." dedi.

İLK DURUŞMADA SERBEST KALABİLİR

Mağdurları ve Zafer Ç'yi dinleyen Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği, Zafer Ç.'yi "12 yaşından küçük çocukların cinsel istismarı" suçundan tutuklamıştı. Z. Ç.'nin ailesi dışında istismarcı şahıstan şikayetçi olan çıkmadığı belirtildi. Bu sebeple Zafer Ç.'nin ilk duruşmada serbest kalma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

"BÖYLE BİR OLAYIN GERÇEKLEŞMİŞ OLACAĞI AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından uzun süredir Z.Ç'nin hal ve hareketlerinde değişim olduğunu ifade eden bir aile yakını, "Z.Ç. uzun süredir içine kapanıktı. Yakınları birkaç kez kendi kendine ağlarken bulmuş. Böyle bir olayın gerçekleşmiş olacağı aklımızın ucundan geçmezdi." dedi.

"PEDOFİLİYE YATKIN PAYLAŞIMLARI VAR"

Aynı aile yakını, olayın ardından Zafer Ç.'nin şahsın sosyal medya hesaplarını incelediğini söyleyerek, "Şahsın pedofiliye yatkın paylaşımlarının olduğunu gördüm. Ayrıca şahıs mahkemede 'aile ilişkilerinin' çok düzgün olduğunu ifade etti ama öğrendik ki eşinden de boşanmış. Şahsın gereken en büyük cezayı almasını istiyoruz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bağcılar’da 2023 yılında okuldan çıkan 11 yaşındaki M.Y.’yi aracıyla kendisine ait su dükkanına götürüp burada alıkoyan ve taciz eden M.Ş., Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 7 Mayıs’ta hakim karşısına çıkacak olan M.Ş.’nin daha önce de istismar ettiği çok sayıda çocuğa ait görüntülerin şifreli bir hard diskte olduğu iddia edilmiş, istismar olayını ses yalıtımlı odada yaptığı ortaya çıkmıştı.