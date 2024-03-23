Bağcılar'daki sapık sucu 15 yıl önce cezaevinden nasıl kurtuldu? Türkiye’yi sarsan olayda yeni detaylar

M.Ş 15 yıl önce Gaziosmanpaşa’da yaşarken bir kız çocuğu kendisine dokunan M.Ş’yi ailesine şikayet etti. Ailesi olayı karakola aktarınca M.Ş gözaltına alındı.

M.Ş. kız çocuğunu tanıdığını ancak herhangi bir cinsel temasta bulunmadığını iddia etti.

12 BUÇUK YIL CEZA ALDI, 2 YIL YATTI

Burcu Uçar'ın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından 28 Nisan 2009 günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen M. Ş. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mağdur ifadelerini, Adli Tıp Kurumu raporlarını da hazırlayarak M. Ş Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

M. Ş, davada kız çocuğa bir şey yapmadığını iddia etti. Mahkeme hem kız çocuğun hem de ailesinin ifadelerine başvurdu. Yeniden raporlar istedi. Dava sonunda da M. Ş’yi küçük yaşta çocuğa istismar suçundan 12.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ancak M. Ş bu kararı temyiz etti, dosya Yargıtay’a gönderildi.

M. Ş Yargıtay’ın vereceği kararı Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bekledi. Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi, mağdurun soyut beyanları dışında başka delil olmadığı gerekçesiyle Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu. Yargıtay’ın kararına uyan mahkeme 8 Mart 2011 günü gördüğü duruşmada Metin Şenay’a beraat kararı verdi ve cezaevinden tahliye etti. Metin Şenay aynı gün cezaevinden salıverildi.

BAĞCILAR’DA NE OLMUŞTU?

Bütün olayların ortaya çıktığı 24 Mayıs 2023 günü, M. Ş’nin sucu dükkânının olduğu sokakta oturan 11 yaşındaki M.Y. eve gelmemiş ve ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polisler kamera kayıtlarından M.Y.’nin M. Ş’nin minibüsüne bindiğini tespit etti. Daha önce yargılandığı davanın bilgileri ortaya çıkınca polis hemen kırmızı alarm verdi. Dükkâna adeta operasyon yapıldı.

M. Ş. polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisler M.Y.’nin içeriden gelen cılız çığlıklarını duyduğunda Şenay’ı yere yatırarak etkisiz hale getirdi ve hemen içeri koştu. M.Y. ses yalıtımlı odada, üstü başı kan içerisinde ağlıyordu.

“ZATEN 3-4 SENE SONRA YAPACAKSIN…”

Metin Şenay götürüldüğü polisteki sorgusu sırasında M.Y. ile ilgili itiraflarda bulunsa da, diğer çocuklara yaptığı cinsel istismarları kabul etmedi. M. Ş. ifadesinde, “Çocuğu okul çıkışı alıp dükkânıma getirdim. İşyerimin kapılarını kilitledikten sonra onu yalıtımlı odaya götürdüm. Yanağından öptüm. Kıyafetlerini çıkarttım. Ona ‘Zaten 3-4 sene sonra ilişkiye gireceksin bari şimdiden benimle gir’ dedim. Onunla ilişkiye girdim. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Çocuktan kan geldi. Yaşını 12 olarak biliyordum. Başka bir çocuğa cinsel istismarda bulunmadım” dedi.

BİLGİSAYAR, CEP TELEFONUNDAN VİDEOLAR ÇIKTI

Polis ekipleri M. Ş. bilgisayarı, cep telefonu ve hard diskinde yaptıkları incelemede başka çocuklara ait videolar da buldu. Çocuklardan 3’ü tespit edildi. Çocuklardan birine ait videolar 10 yıl öncesine kadar gidiyordu. Bu da Metin Şenay’ın cezaevinden tahliye olmasından hemen sonrasına rast geliyordu. Çocuklar yıllarca süren cinsel istismarları korktukları için ailelerine anlatamamışlardı.