Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”

Furkan Vakfı Grubu 'lideri' konumundaki Alparslan Kuytul adlı kişi tesettür ve cinsellik konularında yaptığı açıklamalarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Furkan Vakfı'na ait internet sitesinde yayınlanan videoda Kuytul'un kurduğu ifadeler duyanları şoke etti.

"ANNEN DE OLSA SIRTINA BAKAMAZSIN. DİZ KAPAĞININ ÜSTÜ TAHRİK EDER"

Kutul, “Annen de olsa, diz kapağının üstü tahrik eder. İslam gerçeği konuşuyor” dedi.

Söz konusu videoda Kuytul’un tepki çeken açıklamaları şu şekilde:

“Ne diyor İslam, annen de olsa diz kapağının altından göbeğine kadar ve sırtına bakamazsın. Annen de olsa, diz kapağının üstü tahrik eder. İslam gerçeği konuşuyor. Hayal aleminde değil İslam. Toz pembe hayallerde gezmiyor İslam. ‘Olmaz canım, annesiyle olur mu, bacısıyla olur mu?’ İslam hayal kurmuyor, gerçeği söylüyor. ‘Olur’ diyor. Biri yapmazsa biri yapar. ‘Olur mu?’ diyenlerin başlarına geliyor.”

SAPIKLIKTA BİRBİRLERİ İLE YARIŞIYORLAR

İsmailağa cemaatiyle bağlantılı Fatih Ahlak ve Maneviyat Derneği başkanı Ebubekir Kaya'nın "Cariye" açıklaması yeniden gündeme gelmişti.

Kaya bir konuşmasında "Kendi cariyenle nikah kıyamazsın, nikahsız beraber olabilirsin zaten. Başkasının cariyesini sevdiysen, o kişiden rica edersin sana verirse ya satın alırsın veya nikahlarsın ama başkasının cariyesidir. O şekilde olur. Yoksa başka türlü olmaz. Kendi cariyen olduğu zaman nikahsız beraber olabiliyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

"SAKALSIZ ERKEKLER SAKALLI ERKEKLERİ TAHRİK EDER"

İslamcı Fatih Medreseleri'ne ait FM TV'de yayınlanan "Saklı Gerçekler" adlı programda kaydedilen görüntülerde ise "Erkeğin sakal bırakması için hanımından müsaade almasına gerek yok. Erkek sakal bırakmakla memurdur. Erkek, kadından ayrılmak için sakal bırakmalıdır zaten. Kadından ayıran iki uzvundan biri sakaldır zaten. İleride bir adam gördünüz, uzun saçlı, zaten şimdi kadınımız da erkeğimiz de aynı giyiniyor. Şimdi, bir bakıyorsun uzun saçlı, sakalı da yok. Şimdi yakınına gelene kadar onu kadın zannedersin. Allah muhafaza bir sürü düşünceye de girersin. Ne gerek var insanları meşgul ediyorsun" ifadelerini kullanmıştı.