Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı.

Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İHA'nın haberine göre, Kaza, Osmaniye Kadirli Adana Karayolu Aydınlar köyü yakınlarında Kurukandak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Dudu Derman idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, araçta sıkışan sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan sürücünün Saimbeyli Devlet Hastanesi Müdürü olduğu öğrenildi.

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