Şarap ithalatına vergi muafiyeti. Yerli üretici kara kara düşünüyor

Yurt dışından sıfır gümrük vergisiyle şarap ile dut, ayva gibi ürünlerden fermente edilmiş alkollü içeceklerin ithal edilmesinin önünü açan Tercihli Ticaret Anlaşması TBMM’de kabul edildi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer anlaşmanın gerekçesinde yurt dışından ithal edilecek ürünlerin dut, ayva şeklinde sıralandığını içki ve şarabın gizlendiğini, ek cetveller incelendiğinde yurt dışından şarap ithal edileceğinin ortaya çıktığını belirtti.

CHP’li Çakırözer anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“20 yıllık AKP iktidarları döneminde Türkiye’ye buğday ithal edildi, canlı hayvan ithal edildi, et ithal edildi. Saman dahi ithal edildi. Üreticimiz ürettiğine pişman edildi, cezalandırıldı. Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor. Yurt dışından sıfır vergi ile beyaz şarap, şarap ve fermente edilmiş diğer içeceklerin ithalatı serbest bırakılıyor. Bunun vahim sonuçları olacak. Birincisi kendi üzüm üreticilerimizi cezalandırmış oluyoruz. Başka ülkelerin üzüm üreticilerinin ürettiği şarapları, içecekleri kendi ülkemize sıfır vergi ile aldığımızda kendi üzüm üreticimizi, onun üzümlerini sattığı şarap üreticilerimizi dezavantajlı durumu sokuyor, cezalandırıyoruz. Bu şirketler üzerinden yerli şarap üreticileri üzerinde vergi yükü her geçen gün artmaktayken yabancı üzüm üreticilerinin ürettiği şarapların buraya gelişinde sıfır vergi uygulanması kendi üreticimizi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. AKP iktidarları 20 yıldır bunu yapıyor. Yine üreticiyi cezalandıran bir uygulama ile karşı karşıyayız.”