Saray'ın Başdanışmanından maç sonrası olaylar için tuhaf açıklama: Hiç kimse bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar sahaya girdi ortalık karıştı. İşte bu yaşananlar ülke gündeminde ilk sıraya yerleşirken, dünya medyasında da yer aldı. İşte bu durumun arudından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan ilginç bir açıklama geldi. Olayları kınayan Uçum "Hiç kimse bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın" dedi.

Trabzon'da yaşanan olayların Türkiye'nin bağımsızlığının test edilmesiyle ne ilgisi olabilirdi. İşte bundan sonra sorular sorulmaya başlandı.

Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Devlet, her özerk alanı takip eder ve her özerk alanda "tek iktidarım" diye düşünenlere karşı gerekli adımları atar.

Devlet, Türkiye'ye bilerek veya bilmeyerek zarar verenlere karşı her türlü tedbiri alır.

Bu gece futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz ve sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundadır.

Hiç kimse, hiçbir alanda ve hiçbir mecrada bağımsız ve güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."

Uçum'un bu açıklaması şöyle yorumlandı:

"Uçum'un açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki olaylara sert tepki gösterdiğini ve sorumluların cezalandırılacağını işaret ediyor. Ayrıca, açıklamada Türkiye'ye karşı herhangi bir tehdide müsamaha gösterilmeyeceği mesajı da veriliyor."

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrasında Trabzonsporlu bazı taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.